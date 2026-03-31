中東情勢の緊迫化を受け、政府は、石油由来の素材で作られる医療製品の安定供給を確保するため、初めて対策本部を開きました。上野厚生労働大臣は「アジア各国における原油不足で、長期的な供給に懸念が生じている」などとしています。中東情勢の緊迫化で、プラスチックの原料となる石油製品「ナフサ」などの供給不安が出るなか、政府はきょう、医薬品や医療機器などを確保するための対策本部を初めて開きました。厚生労働省などに