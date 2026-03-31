日本将棋連盟が妊娠出産で女流タイトル戦を事実上不戦敗とする規定を削除し、設置した「公式戦番勝負対局規定検討委員会」は31日、中間報告を発表した。対局者が妊娠した場合、日程や場所の変更等を検討し、可能な限りの調整を行うなどとした。