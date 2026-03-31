◇第98回選抜高校野球大会第11日決勝智弁学園―大阪桐蔭（2026年3月31日甲子園）第98回選抜高校野球大会の決勝戦が31日に行われ、智弁学園（奈良）が6回に同点に追いついた。2−3で迎えた6回。大阪桐蔭の先発左腕・川本から、4番・逢坂が右翼ポール際に叩き込む同点ソロ。試合を振り出しに戻した。試合はエース左腕・杉本真滉投手が先発したが、3回までに3失点し、追いかける展開となった。打線は3回、志村の内野安