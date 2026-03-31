3月31日（現地時間30日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでワシントン・ウィザーズと対戦した。 レイカーズはルカ・ドンチッチが出場停止処分のため欠場。オースティン・リーブス、ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、八村、ディアンドレ・エイトンがスターティングファイブに名を連ねた。 接戦が繰