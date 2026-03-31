3月30日（現地時間29日）。デンバー・ナゲッツは、ホームのボール・アリーナで行われたゴールデンステイト・ウォリアーズ戦を116－93で制し、連勝を6へ伸ばした。 ナゲッツの大黒柱ニコラ・ヨキッチは、連続トリプルダブル試合が4で途切れたとはいえ、この試合でゲームハイの25得点15リバウンドにチーム最多の8アシストをマーク。 この試合、『NBA on NB