テクセンドフォトマスクが大幅続伸。野村証券は３０日、同社株のレーティングを３段階で最上位の「バイ」でカバレッジを開始した。目標株価は４０００円とした。同社は、半導体製造の露光工程に使用されるガラス基板のフォトマスクを製造・販売し、外販フォトマスク市場でトップシェアを誇っている。同市場は外販比率の拡大に伴い、半導体ウエハーより高い成長を見込んでいる。また、外販市場のなかでもグロー