東邦ガスは後場一段高。この日、４月１日付で実施する１対４の株式分割前のベースで、取得総数４００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の４．４％）、取得総額１５０億円を上限とする自社株買いの実施を発表。これを材料視した買いが入った。取得期間は４月１日から９月３０日まで。あわせて同社は２０２６年度の事業計画も公表。エネルギー事業での都市ガス・ＬＰＧ・電気合計の延べ契約件数を２６年度は３１６