ソウル中区（チュング）に住む72歳の男性は、10数年以上にわたり自宅前の銭湯「Nサウナ」に通い続けてきた。男性にとってNサウナは、単に体を洗う場所ではなく、精神的な疲れを癒やし、近所の人々と交流する一種の「憩いの場」だった。【関連】日本と似てる？韓国で「銭湯」が減り続けるワケただ、1998年に認可を受け、28年間にわたって営業してきたNサウナは、今年中に営業を終了する計画だという。コロナ禍も耐え抜いたNサウナだ