ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）に行ったら絶対に外せないのが、パークで食べられるオリジナルフードですよね。5周年を迎えたスーパー・ニンテンドー・ワールドは、まさに「スター」づくし！食べるだけで無敵になれそうな、映え度120％の限定グルメが登場しています。見た目も味も間違いないないパークフードは大人も楽しめること間違いなし。そんなスターだらけの限定フードをたっぷりご紹介します。■映えも可愛さも1