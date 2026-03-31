31日14時現在の日経平均株価は前日比655.78円（-1.26％）安の5万1230.07円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は754、値下がりは765、変わらずは51。 日経平均マイナス寄与度は165.46円の押し下げで東エレク がトップ。以下、アドテスト が116.32円、ＳＢＧ が86.64円、フジクラ が82.83円、三菱商 が32.39円と続いている。 プラス寄与度トップはリクルート で、日経平均を23.06円押し上げている。次いでコナ