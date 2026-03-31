テクノ菱和 [東証Ｓ] が3月31日後場(14:05)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の132億円→157億円(前期は99.3億円)に19.5％上方修正し、増益率が32.9％増→58.8％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の66.2億円→92億円(前年同期は75.7億円)に38.9％増額し