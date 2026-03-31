SVリーグ女子のNECレッドロケッツ川崎は30日、日本代表の佐藤淑乃、和田由紀子が今季限りでクラブを退団し、イタリア・セリエAに移籍することを発表。来季から佐藤はヴェロ・バレー・ミラノ、和田はブスト・アルシーツィオに加入する。日本代表の中心としても活躍するアタッカー2選手のイタリア挑戦に、新天地となるクラブ公式も大きな期待をかけている。 ■エース格2人が揃ってセリエA挑戦 佐藤