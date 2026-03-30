現行モデルであるPS5の値上げを受けて界隈に衝撃が走る中、ソニーの次世代ゲーム機についての情報が確認されました。詳細は以下から。◆PS6の本体価格は10万円超えかゲーム業界において著名なリーク情報提供者であるKepler L2氏によると、PS6の製造コストは現状760ドル（約12万円）にのぼっているそうです。ただし従来通りであればソニーはソフトの利益で補う『逆ざや』の戦略を採るため、本体価格を699ドル（約11万円）に抑えるこ