台湾メディアの三立新聞によると、「日本旅行の達人」として知られる林氏璧さんが、自分がかつて「東京の知られざる花見スポット」と紹介した場所が、今では大勢の人が押しかけて地元住民が迷惑していると紹介した。林さんは「今は、行くのをやめよう」と呼び掛けた。林さんが取り上げたのは東京・中目黒の目黒川にかかる別所橋付近だ。桜の名所として知られるようになったが、今年から「滞留禁止」や「一方通行」と書かれた幕が設