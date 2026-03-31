讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、新カテゴリーとなる商品として、「丸亀うどんメシ」を4月7日から全国の「丸亀製麺」のロードサイド店を中心に販売開始する。また、全国販売に先駆け、4月1日から6日の6日間限定でPOPUPストアを東京・神田小川町にオープンする。【写真】素揚げした海老が豪快に！『丸亀うどんメシ海鮮ねぎ塩味』同店は食の感動体験を日々探究している。これまで、打ち立てうどんのおいしさをさらにスタイルフ