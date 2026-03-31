大阪・ミナミの道頓堀で１００年にわたり、文化・芸能の発信拠点だった大阪松竹座（大阪市中央区）について、松竹が、形を変えて劇場の運営を継続することを決めた。松竹が近く発表する。関係者が明らかにした。今年５月の公演を最後に閉館する方針を発表していた。関係者によると、文化芸能の発信拠点としての価値を踏まえて大阪府、大阪市と協議を重ね、存続する方針を決めたという。大阪松竹座は１９２３年（大正１２年）