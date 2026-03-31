フジテレビ系「ぽかぽか」が３１日に放送され、ハライチ・澤部佑、岩井勇気がＭＣを務めた。この日は、ニューヨーク・嶋佐和也、屋敷裕政がゲスト。澤部は嶋佐が去年、１０キロの銀塊を購入したことを紹介した。「銀はあがりましてね」と現在の投資状況を説明。「でもね。個別株がマイナスでね…。今、ヤバいっす…。マジでヤバい…」と話した。澤部が「『ぽかぽか』出てる場合じゃない？」と聞くと、嶋佐は「場合じゃない！