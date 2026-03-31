読売新聞大阪本社は３１日、新聞印刷を委託している関西図書印刷（大阪府茨木市）の発行済み株式の６５％をＴＯＰＰＡＮクロレ（東京都北区）から取得し、完全子会社化した。関西図書印刷の社名を４月１日付で「読売北大阪プリントメディア」に変更する。経営判断を迅速化し、生産体制の効率を高める。読売新聞大阪本社はこれまで関西図書印刷の株式の３５％を保有。大阪府茨木市と神戸市、京都府八幡市にある新聞印刷３工場の