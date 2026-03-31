Image: MONO PLUS合同会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。財布の中身を整理していて、本当に必要なカードが思ったより少ないことに気づいた経験はないでしょうか。普段よく使うものだけを気持ちよく持ち歩ける道具がほしい。そんな思いの先にあるのが「Mech Wallet」です。厚み0.8cmのメタルウォレットが財布の持ち歩き方を変えてくれそう。こ