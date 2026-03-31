【ＴｈｅＲａｎｋｉｎｇ〜気になるモノを徹底調査】“暴走社長”ことプロレスリング・エボリューションを率いる全日本プロレスの諏訪魔（４９）が相手から受けた印象的な必殺技を挙げた。真っ先に選んだのは第３４代の３冠王者・太陽ケアの波乗りスープレックスだ。ジョニー・エースから伝授されたものでコブラクラッチをかけた相手をそのまま後方に投げる技。ハワイ出身のケアらしく「波乗り」と改名し、自身のフィニッシュホ