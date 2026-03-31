【ニュースシネマパラダイス】どうも！有村昆です。２月２８日のアメリカとイスラエルによるイラン攻撃で始まった中東地域の紛争が始まってから１か月がたちました。イランの支援を受けるイエメンの反政府武装組織フーシ派も戦闘に加わるなど、複数の国と地域を巻き込み紛争が広がっています。ホルムズ海峡も事実上封鎖されていて、世界情勢は不安定な状況です。一日でも早く平和な日常に戻ることを祈るばかりです。そんな状