お笑いカルテット「ぼる塾」が３１日までに、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。田辺智加が、お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」のケンカを証言した。この日は、「ガンバレルーヤ」のよしことまひるを招いてトーク。田辺によると、劇場でよしことまひるがケンカして、よしこが消えた事件があったという。「まーちゃん（まひる）は『よっちゃんが怒ってるんだ』」と落ち込んでいる状況だった。そのため、田辺とぼる塾・酒寄希望で、