【モデルプレス＝2026/03/31】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が3月30日、自身のInstagramを更新。ソファでポーズをとるショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】22歳K-POP人気メンバー「脚長すぎる」ミニワンピの足組みショット◆IVEユジン、黒ワンピから美脚公開ユジンは「ある意味、あなたは美しい」と英語でつづり、写真を投稿。白い襟が付き、黒いミニワンピースを合わせたユジンは、大きな窓が