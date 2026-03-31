【モデルプレス＝2026/03/31】嵐の二宮和也と女優の池田エライザが31日、都内で行われた「丸亀うどんメシ」新商品発表会に出席。メンタルが落ちたときについやってしまう行動を明かした。【写真】「WBC」から1人で帰国したニノの座席が話題◆池田エライザ＆二宮和也、メンタルが参るとやってしまう行動は？4月7日より放映される丸亀製麺の新商品「丸亀うどんメシ」の新CMに出演する二宮と池田。CMの内容“本能全開ッ！！”にちなみ