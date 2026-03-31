【モデルプレス＝2026/03/31】元タレントの木下優樹菜が3月30日、自身のInstagramを更新。手作り料理を公開した。【写真】芸人の30代元妻「温かみを感じる」煮魚メインのほっこり献立◆木下優樹菜、愛情たっぷり手作り料理木下は、焼き鮭や卵焼き、ウインナーなどを彩りよく盛り付けた弁当や、生姜を入れた手羽中大根やラップに包んだおにぎりなど手料理の写真を複数枚投稿。栄養バランスも考えた献立も披露しており、「白菜の豚肉