俳優の満島ひかりさんと2026年3月30日に結婚を発表したモデル・写真家の浅野啓介さんが、実は4月18日に発売する満島さんと3人組バンド「cero」がコラボした12インチシングル「踊るノアール」のジャケット写真を撮影していたことが、SNSで話題になっている。「お腹の中には新しい命が宿っております」満島さんは3月30日にインスタグラムで、「浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました」と報告。「そして