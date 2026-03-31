ゆったりとしたシルエットのパンツは体型をカバーしやすい一方で、ルーズなダボっと感に苦手意識がある人も少なくないはず。【ハニーズ】なら、そんな苦手意識を払拭する理想的なゆったりパンツが見つかるかも！ マリンテイストなデザインでこなれ見えを狙えるものや旬のチノパンなど、大人のデイリーコーデの味方になってくれる素敵なパンツを紹介します。 金縁ボタンでこなれるマリンテイストな