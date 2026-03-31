インスタグラムで報告バレーボール女子の元日本代表、佐藤美弥さんが31日、自身のインスタグラムを更新。「4月よりクラブを離れ、大学院へ進学する決断をいたしました」と報告した。佐藤さんは日立リヴァーレで日本を代表するセッターに進化し、代表にも名を連ねた。東京五輪前の2021年5月に現役引退を発表。日立リヴァーレではアカデミー担当を務めていた。佐藤さんはインスタグラムで「これまで、スポーツを通して自分自