OpenAIが提供している動画生成アプリ「Sora」は、発表からおよそ半年後の2026年3月にサービス終了が告知されました。伝えられるところによると、Soraには膨大なコストがかかっていたとのことです。Exclusive | The Sudden Fall of OpenAI’s Most Hyped Product Since ChatGPT - WSJhttps://www.wsj.com/tech/ai/the-sudden-fall-of-openais-most-hyped-product-since-chatgpt-64c730c9Sora Video Generator Reportedly Costs Open