映画『プラダを着た悪魔』の続編『プラダを着た悪魔２』で主演を務めるメリル・ストリープとアン・ハサウェイが揃って来日することが決定した。【動画】楽しみすぎる！『プラダを着た悪魔２』最新映像「世紀の映画イベント、開幕！」前作『プラダを着た悪魔』では、目まぐるしい日々の中、華やかなファッション業界での仕事にやりがいを見出したアンディ（アン）が、厳格なミランダ（メリル）の信頼を得るまで成長。しかし自