日本テレビは３１日、「ヒルナンデス！」（月〜金曜・前１１時５５分）の新アシスタントに入社１０年目となる伊藤遼アナウンサーが就任すると発表した。伊藤アナは水曜日と金曜日を担当。すでにアシスタント務めている浦野モモアナは引き続き月曜日、火曜日、木曜日を担当し、曜日ごとに分かれる２人体制で番組を進行する。伊藤アナは「これまで報道番組中心だったキャリアの中で、自分が『ヒルナンデス！』を担当することにな