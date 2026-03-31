気象台は、午後1時57分に、波浪警報を豊橋市、田原市に発表しました。 【写真を見る】【波浪警報】愛知･豊橋市･田原市に発表 （きょう午後1時57分時点） 東部では、31日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。 【警報（発表中）と予報値】■豊橋市□波浪警報【発表】31日夜のはじめ頃にかけて警戒・外海予想最大波高6m■田原市□波浪警報【発表】31日夜のはじめ頃にかけて警戒・外海予想最大波高6m