◆米大リーグドジャース―ガーディアンズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが３０日（日本時間３１日）、開幕４試合目にして初めて敗れた。先発した佐々木朗希投手（２４）は５回途中で７８球を投げ、４安打２四球で１失点の粘投も敗戦投手。「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）は、１打席目に３試合、１３打席ぶりの安打を放ったが、その後は安打が出ず４打数