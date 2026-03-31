◆センバツ最終日▽決勝智弁学園―大阪桐蔭（３１日・甲子園）第９８回センバツ高校野球の決勝は３１日午後０時半にプレーボール。２０１６年以来の優勝を狙う智弁学園（奈良）と、春夏通算１０度目の甲子園優勝を目指す大阪桐蔭が激突した。大阪桐蔭は智弁学園のプロ注目左腕・杉本真滉（３年）から３回までに３得点。１０年ぶり２度目の頂点を目指す智弁学園は３回に１点を返すと、４回１死三塁で北川温久が三塁前にスク