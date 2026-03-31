マリモクラフトが展開する、ディズニーやピクサーの物語をイメージした、存在感のあるビッグサイズの「コレクションピンバッジ」シリーズに新作が登場。第9弾として『アナと雪の女王』や『塔の上のラプンツェル』『ピノキオ』『トイストーリー』に登場する人気キャラクターがラインナップされます☆ マリモクラフト ディズニー・ピクサー「コレクションピンバッジ」第9弾 価格：各1,980円(税込)発売予定：2026年4