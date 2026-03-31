気象予報士の寺川奈津美さんが、自身のインスタグラムを更新。顔面を強打したことを明かしました。 【写真を見る】【 気象予報士・寺川奈津美 】顔面を強打「ダウンして点滴へ…。」「公園で滑り台を駆け上がった先の柵にゴン。見事なたんこぶ爆誕」寺川奈津美さんは「桜爛漫の中、まさかのダウンして点滴へ…。」と、投稿。続けて「熱ではなく、公園で滑り台を駆け上がった先の柵にゴン。見事なたんこぶ爆誕した43歳です