気象台は、午後1時57分に、波浪警報を豊橋市、田原市に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】愛知県・豊橋市、田原市に発表 31日13:57時点東部では、31日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■豊橋市□波浪警報【発表】31日夜のはじめ頃にかけて警戒・外海予想最大波高6m■田原市□波浪警報【発表】31日夜のはじめ頃にかけて警戒・外海予想最大波高6m