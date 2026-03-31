高市総理は来日中のインドネシア・プラボウォ大統領と首脳会談をおこない、中東情勢をめぐりエネルギー安全保障などで緊密に連携していくことを確認しました。高市総理「プラボウォ大統領との間で、経済分野や安全保障分野において具体的な協力を進めることで一致しました」高市総理とインドネシアのプラボウォ大統領との会談は、東京・港区にある「迎賓館」でおよそ30分間おこなわれました。会談では経済や安全保障、中東情勢など