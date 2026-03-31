秋篠宮さまと長男・悠仁さまはきょう午前、赤坂東邸でボーイスカウトの「富士スカウト章」を受章した学生らと懇談されました。【写真を見る】秋篠宮さまと悠仁さま「富士スカウト章」受章47人と懇談悠仁さまは初秋篠宮さまと悠仁さまが学生らと懇談 「富士スカウト章」受章の47人ボーイスカウトはイギリスで生まれた青少年教育運動で、奉仕活動などを行った人に「章」が授与されます。このうち「富士スカウト章」は、高校生年代