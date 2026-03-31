ホリプロインターナショナルは3月31日、声優アーティスト・田所あずさが、同日をもって退所すると発表した。【写真あり】「このペアめーっちゃ好き」Machico＆田所あずさの2ショット公式サイトに「田所あずさに関してのご報告」を掲載し、「この度、弊社所属の田所あずさは、2026年3月31日をもちましてホリプロインターナショナルを離れることをご報告いたします。これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様、誠にあ