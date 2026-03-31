アメリカのトランプ大統領がホルムズ海峡の大部分が封鎖されたままでも、イランに対する軍事作戦を終了させる意向を側近に伝えたと報道されました。アメリカの「ウォール・ストリート・ジャーナル」は30日、トランプ大統領が側近に対し、ホルムズ海峡の大部分が封鎖されたままでも、イランに対する軍事作戦を終了させる意向を伝えたと報道しました。政府関係者の話として伝えたもので、ホルムズ海峡の開放を目指せば「4週間から6週