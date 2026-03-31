TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、31日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に生出演。杉山真也アナウンサー（42）が23日に欠席していた理由に納得した。【写真あり】杉山アナが“欠席”→取材した作品堺雅人が主演を務める日曜劇場『VIVANT』の続編が、2026年7月から放送される。「TIMEマーケティング部」のコーナーで、杉山アナが「島根県で撮影があると聞きまして、わたくし行ってまいりました」と