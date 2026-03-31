昨年の漫才日本一決定戦「M―1グランプリ」を制したお笑いコンビ「たくろう」が31日、東京・国立代々木競技場第1体育館で行われたティーン向けイベント「超十代ウルトラティーンズフェス」に登場した。メインイベント前に漫才を披露。舞台袖から登場し、舞台中央に置かれたサンパチマイクに向かって歩いていた赤木裕（34）がその先にあるランウエーを練り歩く鉄板ボケからスタート。M―1王者の風格で会場を笑いに包んだ。出