気象台は、午後1時47分に、波浪警報を尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】三重県・尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、大紀町、南伊勢町などに発表 31日13:47時点南部では、31日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■尾鷲市□波浪警報【発表】31日夜のはじめ頃にかけて警戒予想最大波高6m■鳥羽市□