イオンは4月1日から4月7日まで、本州・四国の「イオン」「イオンスタイル」など約550店舗で「春の大ベーカリーフェア」を開催する。物価上昇が続く中、“お得に・楽しく”パンを選べる企画を多数展開する。【写真】40円引き「第一パン ひとくちつつみソーセージ」目玉となるのは「お買物アプリクーポン祭り」。イオンお買物アプリを通じて、ヤマザキやフジパン、パスコなど各社の商品に使える割引クーポンを配信し、最大40円引