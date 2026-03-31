お笑いタレントの横澤夏子（35）が31日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にVTR出演。同期芸人に対する“注意点”を打ち明ける場面があった。この日のゲストはお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーとお笑いコンビ「ニューヨーク」。「ニューヨーク」の同期には横澤、お笑いコンビ「鬼越トマホーク」「おかずクラブ」「マテンロウ」「デニス」がいると紹介された。番組では「ニューヨーク」をよく