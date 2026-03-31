■MLBドジャース2ー4ガーディアンズ（日本時間31日、ドジャースタジアム）ドジャースの佐々木朗希（24）が本拠地のガーディアンズ戦で今季初先発、4回0/3、78球を投げて、被安打4、奪三振4、四死球2、失点1（自責点1）も今季初黒星となった。チームは7回に3人目J.ロブレスキー（25）がつかまり3失点、打線もガーディアンズ投手陣から9回に2点を奪ったが、今季初めての敗戦となった。佐々木はオープン戦4試合（再登板は3度）に登