女優の貫地谷しほりさん（40）が31日、Instagramで所属事務所を退所して独立することを明らかにしました。【映像】事務所の退所と独立を発表した貫地谷しほり貫地谷さんは「皆様に突然ですがご報告です」と書き出し「本日2026年3月31日をもって所属事務所ABPinc.との契約を満了し退所することとなり、4月より独立することとなりました」と報告しました。中2の頃にスカウトされ芸能界に入ったといいます。「夢を持った事もな