気象台は、午後1時47分に、大雨警報（浸水害）を浜松市南部、磐田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】浜松市南部、磐田市に発表 31日13:47時点西部では、31日夜のはじめ頃まで土砂災害に、31日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■浜松市南部□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水31日夕方にかけて警戒1時間最大雨量35mm■富士宮市□なだれ注意報2日にかけて注意■富