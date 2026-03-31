King Gnu（キングヌー）が現在開催中の「King Gnu CEN＋RAL Tour 2026」より、東京・有明アリーナ公演で披露された「AIZO」のライブ映像をYouTubeで公開した。King Gnu - AIZO (King Gnu CEN+RAL Tour 2026 at TOKYO ARIAKE ARENA)2月の仙台公演からスタートした「King Gnu CEN＋RAL Tour 2026」は、バンド史上最多である16都市31公演、そしてバンドとしては初のセンターステージでの公演となり、すでに各所大きな盛り上がりを見せ